Strage famiglia: Barreca punta il dito contro la coppia, il suo legale chiede la perizia psichiatrica

Febbraio 28, 2024

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – Non mostra “segni di pentimento”, Giovanni Barreca. L’uomo che ha ammesso di avere ucciso la moglie, Antonella Salamone di 40 anni e i due figli, Kevin di 16 e Emanuel di 5 anni, parlando con il suo legalo, l’avvocato Giancarlo Barracato, punterebbe il dito sulla coppia, arrestata con lui, Sabrina Fina e Massimo Carandente, accusati tutti di omicidio e soppressione di cadavere. “Il suo non è un pentimento – dice il legale parlando con i giornalisti fuori dal carcere – il suo obiettivo era quello di liberare la casa dai demoni. Lui non pensa di avere fatto ciò di cui viene accusato”. Il legale ha anche annunciato che chiederà la perizia psichiatrica per il muratore in carcere. “Lui era come imbambolato”, dice l’avvocato. “Non può dire se gli sia stato somministrato qualcosa”. Avrebbe chiesto di vedere la figlia 17enne, unica sopravvissuta alla strage, anche lei in carcere.