Strage Georgofili: Foti, ‘tenere guardia altissima’

Maggio 27, 2023

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Sono passati 30 anni dalla strage di via dei Georgofili e il compito della politica è di non dimenticare e di tenere altissima la guardia perché momenti tragici come quelli, che costarono la vita a cinque innocenti, e tra questi due bambini, non si ripetano”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“La mafia -aggiunge- non usa più la lupara come in quegli anni, ma non è sconfitta e potrebbe rialzare la testa in ogni momento. Lo Stato ha il dovere di combatterla e come accadde allora di sconfiggerla. Come ebbe a dire Giovanni Falcone, ogni cosa ha un inizio e una fine, e un giorno ci sarà la fine anche della mafia. Noi lavoriamo ogni giorno per questo”.