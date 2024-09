Strage Paderno: Meloni, ‘da mamma oltre l’immaginazione, senza parole’

2 Settembre 2024

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Da mamma la riflessione che io ho fatto ieri parlando con una mia amica è proprio questa: tu cresci un figlio, ci metti tutto l’amore che hai e fai di tutto per farlo in modo che sia al sicuro. Ne cresci due, in questo caso, e poi quel ragazzo non solo uccide te, non solo uccide il papà ma uccide il fratellino. È oltre l’immaginazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di ‘4 di Sera’, su Rete4 commentando la strage a Paderno Dugnano.