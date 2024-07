Stragi: Fontana, ‘uniti nel ricordo vittime di via Palestro, vicinanza a famigliari’

27 Luglio 2024

Roma, 27 lug (Adnkronos) – “Oggi mi unisco alla città di Milano nel ricordo delle vittime della strage di via Palestro, avvenuta il 27 luglio di 31 anni fa. Esprimo la mia vicinanza ai familiari. Da quella drammatica stagione di attacchi allo Stato è nata una reazione, anche della società civile, che non deve mai venire meno, per un futuro libero dalla violenza e dall’oppressione mafiosa”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.