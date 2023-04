Stramorgan e gli ascolti tv: successo o flop?

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Morgan esulta su Instagram per il 6.6% di share conquistato dalla seconda puntata di ‘Stramorgan’, in onda ieri su Rai2. “Stramorgan ha spakkato”, scrive accanto alla foto di un lungo messaggio in cui se la prende con chi ha gridato al flop. “Carissimi detrattori della carta stampata – scrive Morgan – voi che non vedete la puntata ma guardate solo il puntino, purtroppo dovete prendere atto che il programma per cui avete gufato ha spaccato. Che bella smerd…. Più della prima serata, più di quello che i vostri paladini raggiungono in due stagioni. In una sola giornata 6.6 di share. A me dei numeri non frega un ca… Siete voi quelli che ragionate solo a numeri. Prendetevi questo bel numeretto e fate un po’ ciò che volete. Io me ne vado a letto”, conclude Morgan.

Anche se gli analisti più esperti degli ascolti, come Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e del sito del ‘Fatto Quotidiano’, sottolineano come a far alzare lo share dal 3.4% della prima puntata al 6.6% della seconda, a fronte di un numero di telespettatori cresciuto solo di poco (da 344.000 della prima puntata a 365.000 della seconda), abbia contribuito il ritardo di messa in onda, dovuto al fatto che il programma di Nek ‘Dalla strada al palco’ sia finito dopo la mezzanotte. Ritardo contro cui aveva tuonato sui social proprio uno degli autori di Morgan, Roberto Manfredi.