Studio Mulino Bianco e Doxa: “A colazione spopolano i pancake”

Febbraio 20, 2023

Parma, 20 feb. (Adnkronos) – In occasione della più celebre giornata del periodo del Carnevale, il martedì grasso, che quest’anno cade il 21 febbraio, si festeggia anche il Pancake Day, una ricorrenza destinata ad entrare nei cuori di molti italiani dal momento che, secondo le rilevazioni di Doxa, questo alimento da colazione è sempre più amato e presente sulle tavole delle famiglie dello Stivale. Lanciati nel 2021, i pancake Mulino Bianco hanno conquistato le preferenze di circa 2 milioni di famiglie italiane: questa versatile e morbida preparazione è infatti un must per 13 milioni di italiani e viene scelta a colazione da 1 giovane su 2, come evidenzia l’indagine condotta da Doxa e Mulino Bianco. La ricerca di mercato è confermata dai dati presentati da Nielsen, Perimetro Food e FY 2022: il valore sul mercato dei pancake si attesta attorno ai 43 milioni di euro, segnando una crescita dell’80% negli ultimi due anni.

“Siamo molto felici di constatare che il pancake è oggi un prodotto presente abitualmente sulle tavole degli italiani due anni fa lanciare il nostro pancake è stata una sfida e ci fa piacere essere riusciti a portare a colazione un gusto nuovo con una modalità di consumo pratica e giocosa, che lascia spazio a creatività e divertimento”, è il commento di commenta Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco.

L’indagine di Doxa ha poi svelato gli abbinamenti preferiti dagli italiani e, seppur la versione dolce dei pancake resti in cima alla classifica delle preferenze, anche quelli salati si fanno via via spazio, seducendo i palati di chi sperimenta insolite combinazioni. Il 74% del campione di consumatori preferisce gli abbinamenti dolci, il 45% sceglie la crema spalmabile alle nocciole, il 40% la marmellata, il 26% il miele, il 24% la frutta fresca, il 22% li consuma nella classica versione americana, coperti da sciroppo d’acero, il 17% sceglie un ripieno di crema e il 16% si coccola con delle scaglie di cioccolato. Il 13% del campione invece sceglie la via del salato, il 23% di questi infatti farcisce i pancake con i formaggi, il 24% preferisce i salumi, il 19% opta per le uova strapazzate e il 15% ama le versioni con bacon, pancetta e salmone. Per festeggiare la giornata a loro dedicata, Mulino Bianco si ispira alla storica sfida inglese ‘Pancake Flip challenge’ e firma la nuova campagna social #IlLatoPancake: giocando sui due lati del pancake, un fronte e un retro, Mulino Bianco mostra come ogni mattina può essere felice se presa dal lato giusto.

“Il pancake Day, come da tradizione anglosassone, cade nel giorno del martedì grasso e viene celebrato a suon di sfide. Quest’anno Mulino Bianco ha pensato quindi di lanciare sui social la campagna #IlLatoPancake, una divertente challenge che prevede che si lanci in aria il pancake e lo si riprenda nel padellino. Per l’occasione abbiamo coinvolto anche tre coppie di personalità del mondo dei social – spiega Linda Valtolina, Marketing manager Breakfast Minicakes Mulino Bianco – Anche la nostra community potrà partecipare alla sfida con un semplice commento. Così facendo gli utenti potranno suggerire le tipologie di sfide a cui dovranno sottoporsi i loro talent preferiti. Tra i commenti ne verranno estratti 10, che vinceranno la special box pancake”.

Come accennato da Valtolina infatti, verrà poi pubblicata sui profili social di Mulino Bianco una divertente challenge in cui tre coppie di talent molto amati online, tra cui Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, meglio noti come la Space Family, a partire dal 21 febbraio e per una settimana, a turno, si sfideranno ai fornelli per far saltare in padella il Pancake Mulino Bianco, lanciando il pancake in aria come una moneta, proprio come nel gioco di testa o croce. Prima di ogni lancio verranno definite due opzioni divertenti che si realizzeranno in base al risultato: il lato che mostra il logo avrà sempre un’accezione maggiormente positiva rispetto all’altro. Anche la community Mulino Bianco potrà dire la sua: sui social gli utenti potranno suggerire la challenge a cui dovranno sottoporsi i loro talent preferiti. Tra chi commenta verranno estratti 10 utenti che vinceranno l’esclusiva special box Pancake, con tutto l’occorrente per una una colazione a base di pancake: Pancake Mulino Bianco, Crema Pan di stelle, il padellino e lo spalmino a forma di stella.