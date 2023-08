Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Le minacce ricevute dalla premier Meloni, che domani si recherà in visita a Caivano, sono gravi e inaccettabili. Pertanto, le esprimiamo la nostra sincera solidarietà. Essere in disaccordo con le scelte politiche operate dal governo è legittimo, ma l’uso della violenza non è mai giustificato né giustificabile”. Lo affermano in una nota i capigruppo del Movimento 5 stelle nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Valentina Barzotti e Orfeo Mazzella.