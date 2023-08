Stupro Caivano: Iannone (Fdi), ‘Meloni riafferma presenza Stato in maniera credibile’

Agosto 31, 2023

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Dopo anni di assenza di governo, regione, città metropolitana e comune, tutti sempre a guida Pd, finalmente il presidente Meloni porta lo Stato a Caivano. Non ridicole dichiarazioni di circostanza di chi invoca l’esercito senza aver mai fatto nulla per otto anni. Alle parole seguiranno i fatti ma intanto il presidente Meloni ci ha messo la faccia. I cittadini onesti vogliono lo Stato ma lo vogliono vedere presente e operativo. Meloni non ha esitato nell’accogliere l’invito di don Patriciello. Noi parlamentari siamo al suo fianco”. Lo ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.