Stupro Caivano: Malan (Fdi), ‘con visita Meloni Stato torna protagonista’

Agosto 31, 2023

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “La visita di oggi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è un segnale fortissimo di fiducia e di speranza per i cittadini di Caivano che da troppo tempo lamentano l’assenza dello Stato. Invece, con la presenza del premier Meloni lo Stato torna protagonista, in campo per garantire la sicurezza e dire ‘no’ in maniera ferma e netta al degrado e alle zone franche. È una svolta rispetto a un passato fatto soltanto di slogan e promesse. Come sempre Giorgia Meloni ci ha messo la faccia, prendendo atto del precedente fallimento dello Stato sotto le gestioni passate ribadendo che l’impegno di questo governo è stare al fianco degli italiani”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.