Stupro Caivano: Malan (Fdi), ‘minacce a Meloni? Malavita teme visita perché non vuole svolta’

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Gravissime le minacce al presidente del Consiglio Meloni in relazione alla prevista visita a Caivano. Si può pensare a irresponsabili, incoraggiati dalla retorica di alcuni interventi politici, ma è forse più verosimile che la malavita locale voglia che non si tocchi la situazione attuale e tema l’arrivo di Giorgia Meloni, proprio perché potrebbe dare una svolta. In entrambi i casi confido che le forze dell’ordine individuino i protagonisti di questi agghiaccianti atteggiamenti e ribadisco la totale solidarietà e il pieno sostegno al capo del governo in questa battaglia”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.