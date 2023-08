Stupro Caivano: Petrenga (Fdi), ‘da Meloni oggi forte segnale di legalità’

Agosto 31, 2023

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “La visita della presidente Meloni oggi a Caivano rappresenta indubbiamente un forte segnale della presenza dello Stato, un segnale che il governo intende dare in termini di legalità non solo a questo territorio ma a tutto il sud d’Italia. C’è stata una forte partecipazione dei cittadini, a testimonianza della voglia di uscire dal degrado in cui molti territori versano, e tutto il centrodestra è impegnato con decisione per contrastare il crimine organizzato, che è la fonte da cui derivano tutti i problemi delle aree come Caivano. Come parlamentari siamo molto soddisfatti della giornata di oggi e siamo a sostegno dell’operato della presidente Meloni affinché tutti gli impegni presi vengano rispettati”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga.