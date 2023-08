Stupro Caivano: Renzi, ‘Meloni destini per periferie gli stessi soldi messi per società calcio’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Io dopo un incontro con don Patriciello decisi di mettere dei soldi per la terra dei fuochi, ma non bastano, perché non è solo una questione economica, servono educatori, ma ci sono anche delle problematiche che riguardano altri spaccati del Paese”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Filorosso su Rai Tre.

“Il governo Meloni ha messo 892 milioni per le società di calcio, la mia proposta è che la stessa cifra venga messa per le periferie”, conclude l’ex presidente del Consiglio.