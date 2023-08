Stupro Palermo, oggi l’interrogatorio davanti al gip degli indagati

Agosto 21, 2023

Palermo, 21 ago. (Adnkronos) – E’ iniziato oggi, lunedì 21 agosto, il primo interrogatorio per lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio su una ragazza di 19 anni. In aula la pm Monica Guzzardi che coordina l’inchiesta.

Oggi saranno sentiti gli indagati maggiorenni, mentre sabato si è tenuto quello del ragazzo che al momento del presunto stupro era minorenne. La gip Alessandra Puglisi lo ha scarcerato e trasferito in una comunità. La Procura dei minori ha presentato ricorso contro la decisione della gip per chiedere che il ragazzo torni in cella. Il ragazzo, diventato maggiorenne pochi giorni dopo la violenza, ha ammesso lo stupro. Ad inchiodarlo ci sono anche i video raccolti dagli investigatori oltre a una foto in chat con gli amici.

Nel corso di una conversazione captata in caserma dai carabinieri, due dei ragazzi arrestati parlavano della necessità di nascondere i telefoni, uno dei quali sarebbe stato sistemato sotto terra.

“Le difese stanno lavorando con elementi pregressi al fine di dimostrare il contesto in cui è maturata questa vicenda. Di più non posso aggiungere”, ha detto all’Adnkronos è l’avvocato Tato Martorana, del Foro legale di Palermo, che difende uno dei sette giovani arresta

.