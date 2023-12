Sud: Boccia, ‘Giorgetti e Fitto in aula su Pnrr’

Dicembre 5, 2023

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Di fronte ai dati diffusi dal Rapporto Svimez di oggi, il governo non ha più alibi, e in particolare non li ha sul mezzogiorno il ministro delegato alle politiche di coesione Raffaele Fitto. Chiediamo da settimane che venga in Parlamento, a questo punto con il ministro Giorgetti, a chiarire tutti i punti oscuri delle modifiche del Pnrr per la relazione sullo stato di attuazione e in specie sulle modifiche che impattano sul Mezzogiorno stravolgendo la programmazione delle regioni”. Lo dice il presidente del gruppo del Pd al Senato Francesco Boccia.

“E’ evidente che noi dell’opposizione, ma soprattutto le cittadine e i cittadini italiani, abbiamo bisogno di capire quali sono gli interventi che il governo intende mettere in atto per il Sud: cosa ancora si può fare con il Pnrr per l’occupazione femminile e giovanile, su infrastrutture e asili nido. E cosa intenda fare per l’ex Ilva e per mettere in campo politiche industriali in grado di invertire questi trend drammatici sottolineati da Svimez. Nello stesso tempo servono con la massima urgenza salario minimo e un sostegno reale alla povertà”.

“Il Governo Meloni continua a ignorare il pericoloso trend dello spopolamento delle aree interne soprattutto nel mezzogiorno, per cui se ne vanno i ragazzi e le ragazze meridionali laureati. Serve un’assunzione di responsabilità del governo sul Mezzogiorno, anche in vista della sciagurata Autonomia differenziata”.