Sud: Calderoli, ‘Zes e Autonomia opportunità per decollo Mezzogiorno’

Febbraio 20, 2024

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “L’avvio dei lavori della Cabina di regia per la Zes unica del Sud è una notizia positiva non solo per il Mezzogiorno ma per tutto il Paese. Si conferma l’impegno del Governo a intervenire con iniziative significative per ridurre i divari e stimolare la crescita, attraverso l’adozione di un piano strategico e di politiche di sviluppo. Un lavoro che si potrà elaborare con la piena partecipazione delle Regioni, predisponendo investimenti e interventi prioritari in base alle esigenze di ciascun territorio e per i settori da promuovere o rafforzare”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

“La Zes unica -aggiunge- è un’opportunità per il Sud che si sposa appieno con l’autonomia differenziata e i principi di trasparenza, responsabilità e buona amministrazione promossi dall’Esecutivo fin dall’inizio. Insieme potranno essere un volano per far decollare il Mezzogiorno, nell’interesse dei cittadini e a beneficio di tutto il Paese”.