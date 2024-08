Sud: Ciancitto (Fdi), ‘da governo e ministro Fitto impegno straordinario su Zes unica’

7 Agosto 2024

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Esprimo il mio più sentito ringraziamento al Governo e al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, per il decisivo incremento delle risorse destinate al credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno. Questo intervento straordinario, che porta le risorse da 1,6 miliardi a oltre 3,2 miliardi di euro, è una testimonianza concreta dell’impegno del nostro Esecutivo per il rilancio economico del Sud Italia, e in particolare della nostra amata Sicilia. Il sostegno alle imprese e agli investimenti nella nostra regione non è mai stato così forte e mirato. Con queste nuove risorse, e con la possibilità di impiegare ulteriori fondi dei programmi nazionali e regionali finanziati dalla politica di coesione europea, il Governo Meloni dimostra con i fatti di voler ridurre il divario economico e sociale tra Nord e Sud, creando nuove opportunità di sviluppo e occupazione”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Ciancitto.

“Grazie al ministro Fitto e all’intero Governo per aver messo in campo un intervento di tale portata, che non solo rafforza la competitività del tessuto produttivo meridionale, ma conferma anche la nostra determinazione a costruire un futuro prospero per il Sud e per la Sicilia. Questo risultato, frutto di un lavoro sinergico e coordinato, ci incoraggia a continuare su questa strada, certi che il nostro impegno per il Mezzogiorno stia dando frutti concreti e tangibili”, conclude l’esponente di Fdi.