Sud: Draghi, ‘collaborazione tra investimenti pubblici e privati, puntare sui talenti’

Maggio 13, 2022

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Il Mezzogiorno ha tutto il potenziale per convergere rapidamente verso il Centro-Nord. Per farlo, serve prima di tutto la giusta collaborazione tra investimenti pubblici e privati”. Così il premier Mario Draghi al Forum ‘Verso Sud’ in corso a Sorrento.

“Serve rafforzare la capacità amministrativa, a partire dalla giustizia, formare le competenze necessarie. E serve – ha aggiunto Draghi – puntare sui talenti troppo spesso lasciati ai margini, a partire dai giovani e dalle donne. L’Italia e l’Unione Europea devono collaborare per agevolare questo processo”.