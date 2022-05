Sud: Draghi, ‘è centrale anche per diversificazione fonti energetiche’

Maggio 13, 2022

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “La guerra in Ucraina ha fatto emergere la pericolosità della nostra dipendenza dal gas russo. L’Italia si è mossa con la massima celerità per diversificare le forniture di gas, e intende continuare a farlo”. Così il premier Mario Draghi al Forum ‘Verso Sud’ in corso a Sorrento.

“Allo stesso tempo, acceleriamo lo sviluppo dell’energia rinnovabile, per migliorare la sostenibilità del nostro modello produttivo. I Paesi della sponda Sud del Mediterraneo sono un partner naturale su entrambi questi fronti”.