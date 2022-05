Sud: Draghi, ‘ridurremo il divario, da Pnrr 40% investimenti’

Maggio 13, 2022

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Questo è lo spirito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina almeno il 40% dei fondi al Sud, finanziamenti che si sommano a quelli del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con il Pnrr riduciamo i divari territoriali nei servizi, in particolare nell’istruzione, tramite investimenti mirati nella scuola, nella ricerca, nelle università”. Così il premier Mario Draghi al Forum ‘Verso Sud’ in corso a Sorrento. “Dobbiamo fare in modo – ha aggiunto – che tutti i cittadini italiani possano accedere a servizi della stessa qualità e con la stessa facilità”.