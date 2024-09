Sud: Meloni, ‘Fiera del Levante da sempre punto di riferimento’**

28 Settembre 2024

Bari, 28 set. (Adnkronos) – “La Fiera del Levante è un’istituzione, per Bari, la Puglia, il Sud e l’Italia intera. È una manifestazione che ha attraversato la storia nazionale, raccontando l’evoluzione del nostro sistema economico e imprenditoriale”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio per l’inaugurazione della Fiera del Levante.

“In questa lunga storia -ha ricordato la premier- ci sono stati momenti di grande positività, altri più difficili, però la Fiera è rimasta sempre un punto di riferimento, e una delle principali vetrine del dinamismo, dell’intraprendenza, della creatività delle nostre imprese e dei loro lavoratori, in particolare del Mezzogiorno”.