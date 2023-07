Sud: Sarracino, ‘dati preoccupanti Svimez, ma governo contro Mezzogiorno’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Le anticipazioni del rapporto Svimez ci preoccupano molto. La grande incidenza del lavoro povero, le incertezze sul Pnrr, l’inflazione che “pesa” nel Mezzogiorno più che al nord, la politica dei tassi di interesse adottata dalla BCE che impatterà negativamente sulle imprese del sud, sono fattori che dovrebbero allarmarci tutti, a partire dal governo”. Così il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

“Ma non vediamo purtroppo adeguata attenzione verso il sud da parte dell’esecutivo Meloni, tant’è che continuano ad insistere sul ddl Calderoli sull’autonomia differenziata che può infliggere il colpo di grazia al Mezzogiorno. Alla luce di questi dati il Parlamento dovrebbe dedicare una apposita sessione di lavori per capire cosa fare per affrontare queste criticità e avere una politica per il sud che non si limiti agli annunci.”

“Perché come abbiamo detto più volte, il combinato tra dl lavoro, che diminuisce le risorse per combattere la povertà e aumenta la precarietà con i contratti a termine e i voucher, sommata all’incertezza sul Pnrr e appunto all’autonomia differenziata, non farà altro che aumentare i divari e le diseguaglianze. Per il Pd senza il Sud non si rilancia il Paese né economicamente né moralmente”.