Sud Sudan: Msf, ‘bombardato nostro ospedale, morti e feriti’

3 Maggio 2025

Giuba, 3 mag. (Adnkronos) – Un ospedale di Medici Senza Frontiere (Msf) nel Sudan del Sud è stato bombardato nelle prime ore del mattino. Lo ha annunciato l’organizzazione umanitaria. “Alle 4 di questa mattina, l’ospedale di Msf a Old Fangak, in Sud Sudan, è stato bombardato. La farmacia è stata distrutta. Tutti i medicinali sono andati perduti. Sono stati segnalati morti e feriti”, ha dichiarato Msf in un comunicato.