Sud: Varchi (Fdi), ‘grazie a Fitto nuove prospettive per mezzogiorno’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “La proposta avanzata questa mattina a Bruxelles dal ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, di istituire un’unica Zona Economica Speciale per l’intero Sud Italia e iniziare un confronto per rendere strutturale la misura ‘Decontribuzione Sud’ rappresenta una svolta epocale nella gestione delle misure a favore del Mezzogiorno. Grazie alla sua proposta, accolta con favore dalla vicepresidente della Commissione Ue con delega alla concorrenza, Margrete Vestager, il Mezzogiorno viene messo al centro delle dinamiche europee. La decontribuzione consentirebbe, infatti, di dare certezze a lavoratori e imprese e di rilanciare il tessuto economico e sociale di un’area che ha grandissime prospettive e potenzialità di sviluppo ancora inespresse. Grazie al ministro Fitto per l’impegno per il Sud e il lavoro straordinario che sta facendo in Europa”. Così il deputato, Carolina Varchi, responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche del Mezzogiorno.