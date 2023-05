Sudan: ancora scontri a Khartoum mentre si avvicina il cessate il fuoco

Maggio 22, 2023

Khartoum, 22 mag. (Adnkronos/Dpa) – Pesanti combattimenti continuano a Khartoum, a poche ore dall’entrata in vigore, stasera, del cessate il fuoco. Stamattina si sono uditi colpi d’artiglieria nella capitale sudanese, secondo un giornalista della Dpa. E anche i media locali hanno riferito di attacchi aerei avvenuti ieri sera.

Sabato, il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva annunciato che i rappresentanti dell’esercito sudanese e delle Forze paramilitari rivali di supporto rapido (RSF) avevano concordato un cessate il fuoco di sette giorni a partire dalla serata di oggi.

Mentre accordi simili non erano riusciti a reggere in passato, questa volta entrambe le parti hanno firmato l’accordo, ha sottolineato Blinken. L’altra novità è l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio sostenuto da Stati Uniti e Arabia Saudita per segnalare violazioni del cessate il fuoco.