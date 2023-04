Sudan, Cnn: “Gruppo Wagner ha fornito armi a forze paramilitari”

Aprile 21, 2023

Khartoum, 21 apr. (Adnkronos) – Il gruppo mercenario russo Wagner ha fornito missili alle forze di supporto rapido del Sudan (RSF) per aiutare la loro lotta contro l’esercito del paese. Lo hanno detto alla CNN fonti diplomatiche sudanesi e regionali, precisando che missili terra-aria hanno rafforzato in modo significativo i combattenti del gruppo paramilitare guidato da Mohamed Hamdan Dagalo negli scontri contro il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo militare del Sudan e capo delle sue forze armate.

Al confine con la Libia scrive la CNN – dove un generale ‘canaglia’ sostenuto da Wagner, Khalifa Haftar, controlla parti del territorio, le immagini satellitari supportano le affermazioni delle fonti citate dall’emittente Usa, mostrando un insolito aumento dell’attività nelle basi Wagner.

Bombardamenti sono intanto stati segnalati in diverse aree di Khartoum dopo l’inizio del cessate il fuoco, alle 6 di questa mattina. Numerose le segnalazioni di violenze dopo l’entrata in vigore della tregua per motivi umanitari di 72 ore annunciata dalle Rsf.

“La tregua coincide con il benedetto Eid Al-Fitr per aprire corridoi umanitari per evacuare i cittadini e dare loro l’opportunità di salutare le loro famiglie”, aveva scritto l’RSF in un comunicato a cui non sono seguiti commenti immediati da parte dell’esercito sudanese.

Sia il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, avevano chiesto separatamente un cessate il fuoco di “almeno” tre giorni per celebrare l’Eid al-Fitr nel Paese a maggioranza musulmana. Il Comitato centrale dei medici del Sudan ha dichiarato in un comunicato: “Nella notte di Eid al-Fitr, diverse aree di Khartoum sono state bombardate e sono ancora esposte a bombardamenti e scontri tra le forze armate e le RSF.