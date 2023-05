Maggio 10, 2023

Khartoum, 10 mag. (Adnkronos) – L’esercito regolare di Khartoum ha condotto raid aerei questa mattina colpendo le postazioni delle Forze di supporto rapido (Rsf) nella capitale sudanese. E questo nonostante i negoziati in corso in Arabia Lo riferiscono testimoni a Khartoum citati dalla Ria Novosti, secondo i quali l’esercito sudanese utilizza aerei e l’artiglieria per colpire l’Rsf nei sobborghi di Khartoum Omdurman, Bahri e nel centro della capitale.