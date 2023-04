Sudan: Tajani, Wagner è in molti paesi africani, crea tensione in funzione anti-occidentale

Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Il Gruppo Wagner “è presente in molti paesi africani, dove svolge non solo un ruolo militare ma anche un ruolo politico, che è quello di creare punti di tensione, contrasti e contraddizioni che portino poi a mettere in difficoltà l’Occidente, impegnato in un’azione a sostegno dell’indipendenza dell’ucraina”. A dichiararlo, rispondendo ad una domanda su Radio 24, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La presenza di Wagner – ha aggiunto il capo della diplomazia italiana – “è quindi una presenza militare che ha obiettivi politici. Anche in Sudan i russi cercano di creare confusione”.