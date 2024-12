Sudcorea: Assemblea nazionale al voto su impeachment presidente a interim

27 Dicembre 2024

Seul, 27 dic. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ad interim della Corea del Sud ha dovuto affrontare un voto di impeachment, mentre il Paese fatica a scrollarsi di dosso i disordini politici innescati dalla dichiarazione di legge marziale del suo predecessore. Han Duck-soo ha assunto la carica di presidente ad interim dopo la sospensione di del presidente Yoon Suk Yeol causa della sua decisione di imporre la legge marziale il 3 dicembre.

Ma ora i parlamentari dell’opposizione vogliono che anche Han, che è anche primo ministro, venga rimosso dall’incarico, sostenendo che sta rifiutando le richieste di completare il processo di impeachment di Yoon e di assicurarlo alla giustizia. “Oggi il nostro Partito Democratico mette sotto accusa il Primo Ministro Han Duck-soo in conformità con l’ordine del popolo”, ha affermato il leader del Partito Democratico Lee Jae-myung.

Nella mozione di impeachment presentata al parlamento, l’opposizione ha affermato che Han sta “intenzionalmente evitando l’indagine speciale per indagare sui soggetti coinvolti nell’insurrezione e ha chiaramente dichiarato la sua intenzione di respingere le nomine di tre giudici della Corte costituzionale”. Tali azioni, afferma la mozione, sono “in violazione del dovere di un funzionario pubblico di far rispettare la legge e di servizio al popolo”.

Se l’opposizione dovesse avere successo nel suo tentativo, la Corea del Sud assisterebbe al secondo impeachment di un capo di Stato in meno di due settimane, destabilizzando ulteriormente il suo vivace scenario politico. Sarà anche la prima volta che la Corea del Sud metterà sotto accusa un presidente in carica. Il ministro delle Finanze Choi Sang-mok subentrerebbe come presidente ad interim al posto di Han.