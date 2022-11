Sudcorea: Mattarella, ‘sgomento e tristezza per incidente Itaewon’

Ottobre 31, 2022

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “L’Italia intera ha appreso con profonda tristezza la notizia dell’incidente che si è prodotto nel distretto di Itaewon, a Seoul. Suscita particolare sgomento il coinvolgimento in questi drammatici fatti di così tanti giovani, ragazze e ragazzi riuniti in un’occasione festiva. Nel farmi interprete dei sentimenti di cordoglio e partecipe vicinanza degli italiani tutti, porgo a Lei, signor Presidente, e ai familiari delle numerose vittime le più sincere condoglianze. Il nostro pensiero va altresì ai feriti, cui desidero far giungere i migliori auguri di pronto e completo ristabilimento”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente della Repubblica di Corea, Yoon Suk-Yeol.