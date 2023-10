Ottobre 28, 2023

Jerez, 28 ott. – (Adnkronos) – Alvaro Bautista vince gara-1 a Jerez e si conferma campione del mondo della superbike. Stagione dominante per il 38enne spagnolo della Ducati che in 12 round, ha collezionato 25 successi in 34 gare, tre secondi ed un terzo posto. Sul podio in Andalusia anche i due piloti della Yamaha, il turco Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli.