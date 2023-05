Superbike: Ducati, Bautista rinnova fino al 2024

Maggio 4, 2023

Borgo Panigale, 4 mag. -(Adnkronos) – Il team Aruba.it Racing Ducati ha annunciato attraverso un comunicato l’estensione del contratto di Alvaro Bautista, che resterà in sella alla Panigale V4 R ufficiale anche nella stagione 2024. Lo spagnolo, tornato a vestire i colori del team Aruba.it nella stagione 2022 dopo l’esordio in Superbike nel 2019, si è laureato lo scorso anno campione del mondo al termine di una cavalcata fatta di 16 vittorie e 31 podi totali. Dopo i primi 3 round della stagione 2023, Bautista è leader della classifica con 174 punti (56 di vantaggio sul primo degli antagonisti, Razgatlioglu della Yamaha) e pochi giorni fa, sul circuito di Assen (Olanda), è stato protagonista con la tripletta che ha regalato a Ducati la storica vittoria numero 400 in Superbike.

“Dopo 21 anni trascorsi nell’élite del motociclismo mondiale, tra i paddock di MotoGP e Superbike, mi sento adesso in uno stato di forma eccellente, sia dal punto di vista fisico che mentale -dice Bautista-. Posso affermare di essere nel momento migliore della mia carriera: mi diverto moltissimo guidando la moto e ho il piacere di lavorare con un team che considero una seconda famiglia. A proposito: a livello personale la mia famiglia cresce, le bambine diventano sempre più grandi e per questo motivo quella di correre anche nel 2024 è stata una scelta che ho voluto prendere insieme a loro. Abbiamo deciso di continuare e sono molto felice di rimanere con il team Aruba.it Racing Ducati con cui ho sempre avuto un rapporto stupendo. Sono contento che anche loro mi vogliano ancora, anche se sono un po’ vecchio. Un anno in più insieme, con la speranza di conservare il feeling fantastico con la moto, la certezza di un rapporto di lavoro straordinario e, ovviamente, l’obiettivo di continuare ad ottenere grandi risultati”.