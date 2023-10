Superbike: Ducati, Iannone torna in pista, nel 2024 correrà con il team Go Eleven

Ottobre 18, 2023

Borgo Panigale, 18 ott. -(Adnkronos) – Andrea Iannone torna in sella e lo farà dalla prossima stagione in superbike con la Ducati Panigale V4-R del Team Go Eleven. L’accordo ha la durata di un anno. A dare l’ufficialità lo stesso team sui suoi canali social. “Aspetto questo momento da tempo, finalmente torno in pista, lì dove ho trascorso la mia vita -dice il 34enne abruzzese-. Ringrazio Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e tutto il team Go Eleven per la fiducia, con il loro supporto ho ritrovato l’entusiasmo che avevo da bambino. Un ringraziamento speciale anche alla famiglia del WorldSBK per l’opportunità. Sono carico”.