Superbonus: Beghin (M5s), ‘governo la smetta con lo scaricabarile’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Ancora oggi esponenti di governo e della maggioranza continuano un vergognoso scaricabarile sul Superbonus al 110%. La destra non è in grado di mantenere tutte le mirabili promesse senza copertura di bilancio fatte in campagna elettorale e scarica la propria frustrazione contro il Movimento 5 Stelle e il presidente Giuseppe Conte, responsabili di aver approvato un provvedimento apprezzato dalle imprese, dalle famiglie e dall’Unione europea”. Così Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo, in una nota.

“Come ha ricordato la guardia di finanza – prosegue – le truffe hanno riguardato appena lo 0,5% dei crediti totali messi a disposizione. Sono gravi e vanno combattute ma non possono rappresentare una scusa per affossare il provvedimento. Se la destra non vuole ascoltare noi, prenda almeno appunti dalle parole della presidente dell’Ance, l’associazione nazionale costruttori edili, Federica Brancaccio, la quale ammette che il Superbonus ha dato uno shock in un momento difficile della nostra economia”. “Ci sono 350mila famiglie che aspettano una risposta al problema dei crediti incagliati e migliaia di imprese rischiano la bancarotta se non si prendono interventi tempestivi. La destra è al governo: ascolti gli operatori del settore e agisca anziché fare la solita propaganda da opposizione becera. Come dimostra il sondaggio Swg di ieri il tempo delle mele è finito”, conclude Beghin.