Superbonus: Boccia, ‘per Meloni pagano cittadini? Per condono a evasori chi paga?’

Febbraio 19, 2023

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ragione: quando paga lo Stato, la spesa non è gratis ma a carico di tutti i cittadini. È uno dei principi più elementari dell’economia. Dovrebbe anche ricordare, però, che questo vale non solo per il superbonus, che rilancia un settore e aiuta le famiglie che non potrebbero permettersi quegli investimenti, ma vale anche e soprattutto per le tasse non pagate. E il condono agli evasori, gentilmente concesso dal suo governo, lo paghiamo tutti noi. La coerenza è un abito che andrebbe indossato sempre, non solo quando conviene”. Così Francesco Boccia, senatore Pd e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso.