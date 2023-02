Superbonus: Bonaccini, ‘inaccettabile no confronto con parti sociali, bagno di sangue’**

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Dalla sera alla mattina hanno cambiato le regole, si può anche fare ma bisogna avere capacità e buonsenso di chiamare le parti sociali. Qui ci sono imprese che hanno già avuto a che fare con caro bollette, costo dei materiali… Basta vedere non la mia reazione, ma quella di imprese e sindacati”. Così Stefano Bonaccini a Oggi è Un altro Giorno su Rai Uno.

“La cosa che è inaccetabile è che un governo non si confronti con le parti sociale. Non si fa un decreto in questo modo. Sarà un bagno di sangue”.