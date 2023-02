Superbonus: Bonaccini, ‘non è questo il modo di procedere’ (2)

Febbraio 18, 2023

(Adnkronos) – “I modi sono sciagurati -ha insistito Bonaccini- non si fa così, è un modo incomprensibile, surreale e irresponsabile di procedere. Io, guidando la Regione da otto anni, non mi sono mai permesso di prendere una decisione senza convocare prima le parti sociali. Qui si è presa una decisione unilaterale, mettendo in ginocchio e in difficoltà nei prossimi mesi imprese, lavoratrici e lavoratori, basti guardare la reazione dei sindacati e associazioni di imprese. Ma che è modo quello di procedere senza neanche un confronto con coloro che sono i protagonisti, nel bene o nel male, e toccati nel vivo da questa misura? Facendo il contrario di quello che avevano detto”.