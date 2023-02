Superbonus: Calenda, ‘una follia, Giorgetti ha ragione’

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “Le parole di Giorgetti le condivido. Giorgetti ha ragione nell’importo, il totale dei bonus è di 120,1 mld di euro, metti a posto la Sanità per 15 anni. E’ una cosa fatta nel modo del tutto scellerato, è stato dato a tutti, una cosa folle, mai fatta”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà.

“Ora non capisco perchè il governo non dice ‘dalla prossima volta’. Immagino che l’Europa ha detto basta, non potete prendere soldi e buttarli -ha aggiunto il leader di Azione-. Quello che si deve fare è non rendere più cedibili i futuri crediti”.