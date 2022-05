Superbonus: Castellone, ‘sorpresi da Draghi, norma condivisa da tutto Parlamento’

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Le parole di Draghi sul superbonus ci hanno sorpreso molto perché nel Decreto Aiuti appena approvato c’è una proroga per le unifamiliari e perché si tratta di una misura pienamente condivisa da tutto l’arco parlamentare: non c’è un parlamentare che dica di non essere d’accordo con il superbonus”. Così a senatrice Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, a SkyTg24.

“Anche perché è lo stesso Def che ci dice che il valore aggiunto del settore costruzioni è incrementato del 22 percento e questo proprio grazie alla ripartenza di questo settore legata in particolare al superbonus. Anche la questione delle frodi è in piccolissima parte relativa al superbonus, per lo più al bonus facciate. Non possiamo negare che questa misura ha fatto ripartire un settore che era fermo da anni e che se c’è stata una crescita importante del Pil nel 2021 è anche per questo”.