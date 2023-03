Superbonus: Conflavoro Pmi, ‘accolta nostra proposta su Btp per sblocco crediti’

Marzo 28, 2023

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – È stata recepita la proposta avanzata un mese fa da Conflavoro PMI tra gli emendamenti approvati in commissione Finanze alle Camera, relatore Andrea De Bertoldi, in materia di Superbonus e crediti incagliati. Le banche e gli intermediari finanziari, infatti, potranno utilizzare in tutto o in parte i crediti d’imposta bloccati sottoscrivendo BTP con scadenza non inferiore a 10 anni.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il presidente nazionale di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco – perché lo stallo, se non risolto, avrebbe causato un collasso economico ben oltre il settore dell’edilizia. Con l’ok all’emissione dei Buoni del Tesoro Poliennali, una proposta curata dal nostro delegato Massimiliano Miletti, avevamo esplicitamente chiesto una misura che tutelasse sia i conti pubblici sia il tessuto imprenditoriale”.

“Bene quindi – conclude Capobianco- che la nostra soluzione sia stata accolta, anche perché le aziende edili associate a Conflavoro Pmi, circa 10mila, detengono da sole 2 dei 19 miliardi di crediti incagliati. Adesso c’è da lavorare per un ‘cuscinetto’ che salvi dal fallimento le aziende compromesse, attivando per loro la legge 3/2012 sul sovraindebitamento”.