Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb (Adnkronos) – Per il superbonus “si è parlato anche di moneta parallela. Non parliamo di bitcoin ma di un meccanismo per finanziare liquidità e ottenere quel 10% di Pil in un biennio che ci riporta gli anni del miracolo economico, un vantaggio per tutti”. Lo ha detto Giuseppe Conte a di Martedì, su La7.