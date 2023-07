Superbonus: Conte, ‘chiesto dl urgente crediti incagliati, da Giorgetti disponibilità’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. – (Adnkronos) – “Abbiamo detto a Giorgetti che lo Stato non può volgere la testa dall’altra parte dopo che tantissimi imprenditori e cittadini hanno applicato le leggi dello Stato. Abbiamo avuto con il ministro e i suoi tecnici un lungo confronto e chiediamo un decreto urgente che intervenga, prima della fase autunnale, per costruire un percorso che sblocchi dei crediti incagliati. Abbiamo dato delle soluzioni e c’è stato un confronto tecnico che continuerà nei prossimi giorni. Abbiamo prefigurato qualche strada ma c’è la disponibilità di massima a intervenire con un decreto anche urgente individuando una platea anche più ampia di quella attuale e per costruire un percorso di mobilitazione dei crediti incagliati”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il ministro Giorgetti al Mef sul superbonus.