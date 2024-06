Superbonus: Conte, ‘è diventato il super alibi ma l’hanno gestito Draghi e Meloni’

1 Giugno 2024

Roma, 1 giu (Adnkronos) – “Sul super bonus è stata montata una cagnara indegna, è diventato il super alibi del governo. Non è che la presidente del Consiglio dice non mi piace, ho sbagliato, dovevo intervenire prima. Lo hanno gestito loro, tra Draghi e Meloni hanno fatto una ventina di interventi, io l’ho gestito per qualche mese. Ma cosa mettete sul piatto della crescita?”. Lo ha detto Giuseppe Conte ai giovani di Confindustria.