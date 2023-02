Superbonus: Conte, ‘è un decreto vergogna, da governo decisione scellerata’ (2)

Febbraio 17, 2023

(Adnkronos) – “Salvini, Meloni e Fi tutta si erano impegnati a difendere il Superbonus che ha creato 900.000 posti di lavoro, ha tagliato quasi un milione di tonnellate di CO2 quindi aria più pulita per tutti, è un investimento che ha dato un ritorno nella casse dello Stato diretto per il 70%”, aggiunge Conte al Tg3.

“Noi siamo sempre stati disponibili a lavorare a correttivi per favorire la circolazione dei crediti d’imposta, non ci è stata data questa disponibilità, saremo al fianco di tutte le associazioni di categoria, a tutti i cittadini, a tutte le famiglie che si trovano alle prese con ristrutturazioni per tutte le iniziative per contrastare questo decreto-vergogna”.