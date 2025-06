Superbonus: Conte, ‘smentite menzogne Meloni, prof abusiva di economia…’

5 Giugno 2025

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Vi ricordate quando la professoressa abusiva di economia Giorgia Meloni – quella che in Parlamento ha dimostrato di non sapere nemmeno cosa sia lo spread – ci raccontava a reti unificate la menzogna del buco di bilancio del Superbonus e dei bambini schiacciati dai debiti sin dal primo vagito in sala operatoria? Tutte menzogne per coprire il fatto che i soldi li trovano solo per quel che vogliono, dalle spese record in armi ai rimborsi per aumentare le entrate di Ministri e sottosegretari”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

“Oggi – dopo il report del Fondo monetario internazionale – l’ennesima smentita di queste menzogne dal primo quotidiano economico italiano, Il Sole 24 Ore, che con l’economista Fortis ricorda come il Superbonus approvato e gestito da noi per soli 6 mesi e sostenuto da tante forze politiche (il partito di Meloni ne chiedeva l’estensione) abbia creato benefici grazie agli investimenti sull’edilizia, i posti di lavoro, le entrate generate per le casse dello Stato, la crescita che ha diminuito il debito rispetto al Pil”.

“‘Basterebbe – scrive Fortis – andare a vedere quante posizioni lavorative, attività produttive e professionali sono state messe in moto dall’edilizia in questi anni per zittire chiunque […]. I notevoli costi differiti dei Superbonus saranno assorbiti dall’Italia in modo relativamente agevole, grazie anche al boom di entrate fiscali generati dalla super crescita del settore delle costruzioni e di tutte le sue attività indotte, in termini sia di maggiore valore aggiunto che di entrate’. Game over”.