Superbonus: Conte, ‘sua maggioranza vuole prolungarlo, vi parlate o no?’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Ho ascoltato in replica un leader di opposizione, non un presidente del Consiglio. E ancora una volta parla di superbonus, ci vuole una bella faccia tosta: mezzo governo lo ha usato, compreso lei. Se lo usate voi vanno bene e se lo usano gli italiani no? Come funziona la vostra politica? Ma vi parlate nel vostro governo? Stanno facendo tutti, nella sua maggioranza, emendamenti per prolungarlo, vi parlate o no?”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.