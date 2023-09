Superbonus: Costa (M5s), ‘invece di diffondere fake news governo agisca contro evasione’

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Serve una lotta seria e determinata all’evasione fiscale. Il Prodotto interno lordo nazionale è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e rimarrà su questa linea per tutto il 2024. Tale flessione è stata causata anche dal blocco edilizio del Superbonus che ha pesato per il 3,2%. Qualsiasi cosa dica il governo, questo è un dato di fatto. Il gettito fiscale da accertamento e controllo è diminuito del 10%, quindi è aumentata l’evasione fiscale. Allora perché non si inizia a combattere seriamente l’evasione fiscale? Ci sono 100 miliardi annui disponibili da andare a prendere. Che il governo lo faccia subito, così tutti vivremo in un Paese dove tutti pagano le tasse e tutti pagano meno, non il Paese dei soliti fessi, nel quale alcuni pagano le tasse per tutti facendo tremendi sacrifici e altri, che se ne fregano, godono solo dei benefici”. Così il vicepresidente della Camera e deputato del Movimento 5 stelle, Sergio Costa.