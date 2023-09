Superbonus: De Bertoldi (Fdi), ‘buona idea attuata male dall’M5s’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Avrei auspicato che un parlamentare della Repubblica, qual è l’onorevole Agostino Santillo dell’M5s, sapesse distinguere tra la bontà di un’idea e la cattiva realizzazione che ne è stata fatta. È esattamente questa la mia posizione, tra la scorsa legislatura e la corrente, in merito al Superbonus: ritenevo, infatti, i sostegni all’edilizia e al rinnovamento energetico una buona idea, come lo strumento della cessione del credito, tanto da aver presentato un mio disegno di legge ‘ad hoc’. Peccato, però, che se una buona idea viene attuata male, come avvenuto grazie all’M5s, nel caso del bonus facciate, o nella proroga senza limitazioni del Superbonus, quella che poteva essere un’opportunità, si tramuta, come abbiamo constatato, in una fonte di problemi”. Così Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Finanze della Camera.

“Il collega Santillo – aggiunge -, è chiaro, accusa di scarsa memoria il sottoscritto, perché probabilmente ama ricordare soltanto quel che fa comodo al suo Movimento, e non le previsioni contabili completamente sballate dei governi Conte-Draghi, che hanno visto oltre che triplicato l’impatto economico del Superbonus. Tutto il resto non è solo noia, bensì la consueta, inutile, rozza e demagogica propaganda politica a cui il Movimento 5 stelle che, al contrario di Fratelli d’Italia, ha governato con qualunque maggioranza, negli ultimi anni, sposando, di volta in volta, tesi diverse, ci ha abituati”. “Sono fiero di appartenere a un partito che sa guardare la realtà e, soprattutto, sa lavorare nell’interesse del nostro Paese. Santillo, dopo i ‘buchi’ e le frodi lasciati dall’uso scorretto di Superbonus e reddito di cittadinanza, può dire lo stesso?”, conclude de Bertoldi.