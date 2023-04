Superbonus: de Bertoldi (Fdi), ‘nato da confronto esigenze diverse, al lavoro per nuove soluzioni’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto per l’approvazione di un decreto che, anche grazie alle modifiche apportate in sede parlamentare, è riuscito a contemperare le esigenze di tutela dei conti pubblici con le legittime aspettative delle imprese e dei cittadini che si sono avvalsi dei bonus edilizi. Quale relatore del provvedimento, dopo quasi due mesi di intenso lavoro e di confronto costruttivo e dialettico con le opposizioni, ho riscontrato pure in queste ore le prime aperture importanti da parte del mondo bancario alla circolazione dei crediti d’imposta”. Così Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia e relatore del decreto legge sul superbonus, a margine della conclusione dei lavori di approvazione.

“Insomma, un lavoro di squadra con la commissione Finanze della Camera nel mero interesse di tutti i cittadini italiani. Prendo l’impegno di lavorare fin dalle prossime settimane, in sintonia con il mondo produttivo, a una nuova misura sul settore edilizio e della sostenibilità, che sia finalmente equa ed efficace per lo sviluppo e la crescita del nostro paese”, conclude.