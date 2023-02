Febbraio 19, 2023

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Quelli di Fdi adesso citano Draghi sulle storture dei bonus edilizi. Prima lo attaccavano come nemico del popolo. In campagna elettorale dicevano che mai avrebbero bloccato i bonus, appena chiuse le urne nel Lazio e in Lombardia hanno fatto l’opposto. Hanno truffato gli elettori”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva.