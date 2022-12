Superbonus: Fazzolari, ‘niente proroga, a lavoro su crediti’

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Il superbonus resterà al 90% “non lo proroghiamo”, anche perché “non è quello il problema: il problema sono i crediti di imposta, stiamo tentando di trovare su questo una soluzione”. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, arrivando a Palazzo Chigi. Per l’esponente di governo, “110% o 90% cambia che l’inquilino che deve fare 10mila euro di lavori prima non pagava niente e ora deve pagare 1.000 euro, ma per chi è in difficoltà interveniamo con un apposito fondo. Si confondono i due temi che sono diversi. Dobbiamo trovare un meccanismo per cui le banche possano trovare un qualche interesse a prendersi questi crediti senza che questo mandi all’aria i conti pubblici, perché vale 60 miliardi che non può essere che paghi lo Stato”.